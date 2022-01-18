خدمات مرورية لتنفيذ كوبري يربط الدائري في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ كوبري سيارات يربط الطريق الدائري في الإتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بالطريق خلف منطقة المعادي سيتي سنتر ماراً أعلى الطريق الدائري وبديلاً عن اتجاه الحركة بنفق كارفور.

ويتطلب تنفيذ الكوبري غلق الطريق خلف منطقة المعادي سيتي سنتر وذلك للبدء في تنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية للقواعد الخرسانية، على أن يتم ذلك اعتباراً من الثلاثاء 18 يناير 2022 حتى انتهاء الأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.