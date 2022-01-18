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تغريم 7 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 892 نَرْجيلات بالمقاهي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها؛ حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس () المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7527 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7488 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصًأ لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 726 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 166 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 892 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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