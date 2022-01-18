تمهيدًا لإخلاء سبيله.. شقيق فرد الأمن المتهم بتحطيم سيارة ابنة عصام الحضري يدفع الكفالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

دفع شقيق فرد الأمن المتهم بتحطيم سيارة ابنة عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم، والاعتداء على شخصين آخرين وتحطيم سيارتهما خلال مشاجرة بكمباوند في الشيخ زايد، الكفالة الخاصة بإخلاء سبيله، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بخروجه من قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وكان قاضى غرفة المشورة بمحكمة الجيزة قرر قبول استئناف فرد الأمن المتهم بإتلاف سيارة شدوى الحضري والاعتداء بالضرب على آخرين واتلاف سيارتهم، على تجديد حبسه، وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وتقدم دفاع شدوى الحضري ابنة اللاعب عصام الحضري، بتصالح مع فرد الأمن المتهم بإتلاف سيارتها في كومباوند بالشيخ زايد، وذلك خلال نظر استئناف المتهم على أمر تجديد حبسه 15 يومًا.

كان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم، وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوي عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلى إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.