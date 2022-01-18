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8 خطوات تساعدك فى نقل قيد أو ملكية السيارات إلكترونيا.. إعرفها

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر سهولة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف حد الزحام على الوحدات المرورية، ولتقليل انتشار فيروس ، ومن تلك الخطوات:

- ​نموذج الفحص البيئي نموذج 251 مرور، نموذج 253 مرور، نموذج 101 مرور.

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم شهادة براءة الذمة، وشهادة المخالفات.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- ​فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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