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شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنشر أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل (خرائط) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات، حيث تتعرض اليوم الثلاثاء، مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض مناطق من سواحل الدلتا وسواحل البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التى تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.
ووجهت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية تحذيراً قالت فيه "يرجى عدم الخروج من المنزل إلا الضرورة ابتداءً من الآن وحتى صباح الغد".
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.