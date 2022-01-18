شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لطفلة مصابة بمرض نادر ويوجه بعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السیسی، رئيس الجمهورية، لطلب علاج الطفلة رودينا والتي تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالصف الأول الابتدائي والمصابة بمرض نادر يمنعها من القدرة على الحركة، وتسبب في ضعف أعصاب يديها وتحتاج إلى إجراء 3 عمليات نقل بلازما بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج.

كما وجه الرئيس السيسى، بعلاج جد الطفلة الذى يعانى من ورم بالوجه وأمراض بالقلب، وتقديم كل الدعم للأسرة لكي تحيا حياة كريمة.

على الفور، تم نقل الطفلة رودينا وجدها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة المستشفي معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاج الطفلة وجدها.

من جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدفع فريق من البحث الميداني إلى منزل الأسرة لدراسة الحالة الاجتماعية وتقديم الدعم المناسب.

وقدمت الطفلة رودينا، الشكر للرئيس على استجابته لعلاجها حتى تتمكن من أن تعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، كما أكدت والدة الطفلة أن الرئيس السيسي أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة باستجابته بعلاج أبنتها وتقديم كل الدعم، مشيرة إلى أن استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، وأنه أب لكل المصريين.

كما عبر جد الطفلة رودينا عن سعادته الكبيرة، مؤكدا بأنه كان على يقين من استجابة الرئيس لعلاج حفيدته والقضاء على معاناة الأسرة كلها متوجها بالدعاء إلى الله بأن ينصر الرئيس ويسدد خطاه.