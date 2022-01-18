شكرا لقرائتكم خبر عن "نحو حياة صحية".. الصحة توجه 4 نصائح للمواطنين فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أهداف صحية هامة للمواطنين يجب تحقيقهم في عام 2022 من أجل الوصول لحياة صحية خالية من الأمراض .

وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان فالأهداف تتضمن:

الحرص علي تلقي لقاحات فيروس كورونا تناول الاغذية الصحية ممارسة الرياضة توقف عن عادة التدخين والإدمان

يذكر أن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف تقديم خدمات صحية ورعاية آمنه بالمجان في التخصصات المختلفة كما تنتشر هذة المبادرات في جميع انحاء الجمهورية .