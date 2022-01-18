شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الرابع الابتدائى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل طلاب الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما وامتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، واليوم 18 يناير اللغة الانجليزية، وسيتم منح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام وتطبق الاجراءات الاحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

