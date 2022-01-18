هدم بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.. نائب المحافظ يوجه رسالة مهمة للأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، رسالة طمأنة للمواطنين من أهالي وسكان الحيين السادس والسابع بمدينة نصر غرب.

كانت المحافظة أعلنت عن إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر من أجل تنفيذ مخطط تطوير لهما وعرضت مقابل ذلك عدة خيارات على الأهالي.

وقال صابر، لمصراوي، إنه لن يتعرض أي مواطن للظلم في عملية التطوير المزمع تنفيذها في المنطقة.

وأضاف نائب المنطقة الشرقية بالقاهرة أنهم سيواصلون التفاوض والجلوس مع الأهالي بشكل مستمر حتى الوصول إلى نتيجة مرضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مصالح المواطنين وألا يضار أحد منهم.

وشدد نائب محافظ القاهرة على أنه لن يتم تنفيذ أي إزالة قبل التفاهم مع السكان في المناطق المستهدفة والتأكد من حصولهم على التعويضات.

واختتم إبراهيم صابر: جميع السكان سيحصلون على حقوقهم قبل بدء تنفيذ المشروع، مؤكدا: لازم ندي للناس حقوقها الأول وبعدين نبدأ ننفذ.