برودة تصل للصقيع.. الأرصاد تعلن استمرار انخفاض الحرارة حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري وذلك خلال فترات النهار والليل، ليسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، يصل حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم الثلاثاء: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وسواحل البحر الأحمر، وعودة سقوط الأمطار السواحل الشمالية والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن هناك نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج إلى ما يقرب من 4 أمتار، بينما البحر الأحمر معتدل ومهيء لعمليات الصيد والمساحة.

ونصح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل، وقيادة السيارة بهدوء أثناء سقوط الأمطار، وتجنب الوقوف بجوار أعمدة الإنارة أو كابلات كهرباء.