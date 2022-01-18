إصابة شخص في حريق شقة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، فجر الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار رقم ٦٦ بشارع مجاهد إبراهيم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع حي الشمال.

مسؤولو طوارئ الغاز أسرعوا بغلق المحبس المغذي للمنطقة محل الحريق وأمكن السيطرة على النيران ما أسفر عن إصابة شخص.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.