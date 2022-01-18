شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة سبتمبر عام 2019 وحتى الآن.

1- إجراء المسح السمعى لمليونين و467 ألفًا و507 أطفال من حديثي الولادة .

2- تحويل 144 ألفًا و364 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي.

3- تحويل 13 ألفًا و657 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة.

4- توفير الخدمة في 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج.

5- زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

6- فحص 7102 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة.