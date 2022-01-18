شكرا لقرائتكم خبر عن "رقمنة الخدمات الحكومية بالصعيد" تطوير مكاتب البريد و40 مشروعا للشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة، في تطوير البنية المعلوماتية في مصر خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في قري الصعيد وقامت بتقديم عددا من الخدمات الحكومية في مجال الرقمنة منها، إنشاء 89 مشروع للمحاكم والنيابات إلى جانب 432 مشروع لربط المحاكم.

كما قامت المبادرة بتنفيذ 40 مشروع خاص بالشهر العقاري إلى جانب 79 مشروع لمواقع تطوير مكاتب البريد، كما عملت المبادرة على تنفيذ 175 مشروع لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون هذا بالاضافة الى دخول مشروع الكابلات الفايبر لأول مرة في الصعيد ضمن مشروع "حياة كريمة".