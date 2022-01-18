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القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها أبوظبي اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين، وندين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقع مدنية في أبوظبي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه إرهابي على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، مشيرا إلى التزام الولايات بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدانة واستنكار الولايات المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان "نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين".