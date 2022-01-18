عضو مجلس نواب سابق يطلق النار على طليقته وأشقائها بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أصيب 3 أشخاص بينهم عضو مجلس النواب السابق "محمد. أ" عن إحدى دوائر محافظة البحيرة، في مشاجرة نشبت بينه طرف أول وبين طليقته وأشقائها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين خلف مسجد فاطمة الشربتلي بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "محمد أ" عضو مجلس النواب السابق عن أحد دوائر محافظة البحيرة "طرف أول" وبين طليقته وأشقائها "طرف ثان" وحدث تبادل إطلاق نار بين الطرفين مما نتج عنه إصابة عضو مجلس النواب السابق وطليقته واحد أشقائها وجرى نقل المصابين إلى المستشفى تحت الحراسة المشددة وجرى ضبط آخرين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.