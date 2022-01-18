نائب محافظ القاهرة تناقش الخطة الاستثمارية للعام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أش أ):

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة تنفيذ والانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية وفقًا للجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة التي تخدم اكبر عدد من المواطنين وتهدف الى رفع كفاءة الطرق و تطوير الميادين ورفع كفاءة أعمال الإنارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته نائب المحافظ اليوم بمقر المنطقة الجنوبية بحضور رؤساء الاحياء ومديري الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات والاعمال الجاري تنفيذها في جميع القطاعات والتي تركز في المقام الاول على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما شددت نائب المحافظ، على رؤوساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والإشراف المباشر لكل المشروعات والأعمال التي تتم في احياء المنطقة الجنوبية و متابعة نسبة تنفيذ الخطة مع الادارات المعنية اولا بأول بهدف تذليل كافة الصعوبات و العقبات التي قد تواجههم أثناء أعمال التنفيذ على أرض الواقع والانتهاء منها وفقا للخطة الزمنية المقررة.

وخلال الاجتماع، استعرض كل حي من أحياء المنطقة الجنوبية موقفه التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام الحالي وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وفقا للاحتياجات الفعلية والاولويات بما يحقق الصالح العام بمختلف القطاعات ( الطرق والانارة و تحسين البيئة وغيرها )حيث وجهت بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات والاستفادة القصوى من المبالغ المرصودة لتنفيذها .

كما قام كل حي بإعداد وتقديم خطته الاستثمارية للعام الجديد (٢٠٢٢ -٢٠٢٣ ) والتي تمت مناقشة كافة بنودها من أجل اعتمادها وفقا لاولويات الاعمال والاحتياجات الفعلية لاعمال التطوير حيث وجهت عبدالمنعم رئيس حي دار السلام باستكمال رصف شارع الفيوم ضمن خطة العام الحالي و ايجاد شارع بديل و ادراجه في الخطة في حالة عدم الانتهاء من اعمال المرافق به وتحويله لخطة عام ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ ، الى جانب رصف شارع ٤٤ بحي المقطم وادراجه في الخطة الجديدة ورصف شارع ١٠٥ و ١٠٨ بالمعادي ضمن الاولوية العاجلة.

ووجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير للدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب والعاملين بالحي للانتهاء من انجاز ٨٥ % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ لحي السيدة زينب الى جانب الانتهاء من ادخال ملفات التصالح ضمن منظومة الربط الإلكتروني، مطالبة بادراج شارع خيرت ونوبار ومجلس الامة ضمن خطة الرصف للعام الجديد للحي .

أما فيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء اطلعت عبد المنعم من كل حي على إجمالي عدد ملفات التصالح الواردة للحي والملفات التي تم الانتهاء منها وتم عرضها على لجنة البت و اجمالي ملفات الكم التراكمي التي تم تسجيلها على منظومة الربط الالكتروني التابعة لوزارة التخطيط مع عرض الجدول الزمني للانتهاء من ادخال باقي الملفات وتحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه كل حي من اجراءات التوثيق بالاضافة الى موقف أعمال التصالح للاحياء التي يتم بها أعمال تطوير ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية.