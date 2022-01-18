"حماية الأراضي" تواصل اجتماعاتها التنسيقية بالمحافظات للتصدي للتعديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اجتماعاتها التنسيقية بمديريات الزراعة بالمحافظات، لمناقشة عدد من المهام العاجلة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وعقد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والمهندس فوزي الحضري مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، ومدير عام الإصلاح الزراعي بالدقهلية.

كما اجتمع والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وبحضور مدير إدارة حماية الأراضي بالقليوبية ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة ومديرين الإصلاح الزراعي بالقليوبية ومهندسى حماية الأراضي بالقليوبية.

وقال "عامر"، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بضرورة الوقف الفوري للتعديات علي الأراضي الزراعية الواقعة خارج الاحوزة العمرانية أيا كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أنه تم التأكيد على عدد من المهام العاجلة والتي لا تحتمل أي تأخير أو تهاون ومنها: التدقيق في جميع بيانات التعديات وعمل منظومة متكاملة موحدة شاملة جميع جهات الولاية، وحصر ومراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مشاريع الإنتاج الحيواني وكذلك حصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة بين جميع الإدارات الزراعية بجميع المحافظات في ملحمة وطنية لإعادة أرضنا الطيبة إلي حالتها الزراعية مشيدًا بكل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية.