شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد عمرانى: رصد 318 مليار جنيه للقضاء على المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ الاقتصاد العمرانى، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عديدة للقضاء على المناطق العشوائية، سواء الأماكن غير الآمنة أو المناطق غير المخططة، موضحا أن المناطق غير الآمنة أخذت أولوية لأن المبانى قد تسقط في أي وقت.

وأضاف أستاذ الاقتصاد العمرانى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة بدأت أيضا في المناطق غير المخططة، بدأت فيها الدولة بميزانية 318 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من القضاء على المناطق غير المخططة عام 2030، وهى الوحدات السكنية التي تم بناؤها دون مراعاة للاشتراكات السكنية.

ولفت أستاذ الاقتصاد العمرانى، إلى أن القيادة السياسية بعد عام 2014 اتخذت نهجا مختلفا، حيث إنه قبل ذلك كانت عندما الدولة تضطر لإزالة مبنى كانت تعمل خيم إيواء وبعد 2014 لم يتم نصب أي خيمة لأى مصري لأن أي مبنى مزال فإن الساكن يأخذ تعويضا مناسبا أو وحدة سكنية مؤسسة كاملة التشطيب.