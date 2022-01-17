محمد نوار رئيس الإذاعة يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إصابته هو وأسرته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وكانت قد نظمت شبكة صوت العرب حفلا لتسليم جوائز المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون الذى ينظمه اتحاد الإذاعات العربية سنويا بتونس حيث قام الإذاعى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ود.لمياء محمود رئيسة شبكة صوت العرب، بتكريم الفائزين وتسليمهم دروع وشهادات التقدير.

وأكد نوار أن الإذاعة المصرية تضيف جوائز جديدة لرصيدها وهو ما يعبر عن جهد وتميز من العاملين بها وحرصهم الشديد على تحقيق المزيد من الإنجازات، وأشاد بكل المشاركين فى هذا الإنجاز الكبير ودعاهم للمزيد من التألق والتفوق.