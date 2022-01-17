"أطباق البيض جنب الزبالة".. غلق وتشميع مطعم مخالف بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة تنسيقًا مع مديرية الطب البيطري وإدارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بمنطقة هضبة الأهرام.

الحملة استهدفت التفتيش على المطاعم وسوبر ماركت والأسواق بحدائق الأهرام؛ لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات غير مرخص في المنطقة (ه‍) ومخالف للاشتراطات البيئة والصحية وضبط منتجات منتهية الصلاحية به.

تم مصادرة المعدات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للناية العامة.