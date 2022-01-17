شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة رودينا لإجراء عملية البلازما عبر برنامج "صالة التحرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أسرة الطفلة رودينا، طفلة من إمبابة تبلغ 6 سنوات، وتعانى من عدم القدرة على الحركة وتحتاج إلى إجراء عملية نقل بلازما.

وقالت مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير": "الرئيس السيسي استجاب لحالة رودينا بإجراء العملية الخاصة بها، سيتم التواصل مع أهلها وإن شاء الله يكتب الشفاء، ربنا يعزك يا سيادة الرئيس وينصرك ويجبر بخاطرك".

وروت الطفلة رودينا تفاصيل معانتها قائلة: "نفسي أقف على رجلي وأذهب للمدرسة، زمايلي بيخرجوا في الفسحة ويسيبوني لوحدى، نفسي ألعب معاهم".

وكشفت والدة رودينا تفاصيل اكتشاف مرض ابنتها «اكتشفنا مرضها وهي في عمر سنتين، لا تستطيع رفع يدها، بشيلها وأوديها المدرسة، نفسي أجيب لماما الطلبات اللي هي عايزاها وأدهالها"، مضيفا "الطبيب نصح بإجراء 3 عمليات نقل بلازما مني ستتكلف 120 الف جنيه، مش معايا المبلغ ده خالص، حدث الانفصال بسبب الأحوال المادية".