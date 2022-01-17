شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التجارب السريرية للقاح المصري يزف بشرى سارة: لا أعراض سوى ألم بمكان الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري، إن اللقاح المصري المزمع طرحه عقب الانتهاء من التجارب الإكلينيكية النهائية له، مبشر للغاية، مبينا بالقول: "كل من حصلوا على اللقاح المصري لم يواجهوا أي أعراض على الإطلاق، سوى ألم خفيف في مكان وخز الإبرة".

أضاف عزمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن كل من حصل على اللقاح المصري كون أجساما مضادة كبيرة في جسمه، ولم يتعرضوا لأي مشكلات على الإطلاق، مثل ضغط الدم وتجلطات وغيرها من الأعراض الأخرى، متابعا: "نواجه مشكلة في التجارب السريرية، وهي عدم توفير متطوعين لم يصابوا بكورونا، ولم يحصلوا على اللقاحات، وكل التجارب التي تمت كانت على أعداد قليلة من الناس".

وأكمل: "نسعى لإيجاد حالات ليس لديها أجسام مضادة في أجسامهم، ونحن ندعو الناس الذين لم يحصلوا على التطعيم ولم يصابوا بكورونا من قبل، للذهاب إلى المركز القومي للبحوث، للاشتراك معنا في التجربة، والمساعدة في إخراج اللقاح المصري إلى النور بشكل سريع، وسوف يجدوا هناك كل الرعاية الطبية المطلوبة".

وأردف: "أحيى بشدة هيئة الدواء التي تتابع معنا كل التفاصيل الخاصة باللقاح المصري، وأنا شاركت في تجارب إكلينيكية في إنجلترا ولم أجد هذا الاهتمام الذي أجده من قبل هيئة الدواء المصرية في التجارب التي نجريها، واللقاح المصري مسجل في التجارب الإكلينيكية الأمريكية وعندما يظهر للنور سوف يكون معتمد عالميا من خلال منظمة الصحة العالمية".