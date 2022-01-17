شكرا لقرائتكم خبر عن مع السلامة يا حبايبنا.. عزاء جماعي لشروق وضحايا معدية منشأة القناطر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من داخل قرية عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث أقيم العزاء المجمع لضحايا سقوط سيارة من معدية في فرع رشيد محملة بالعمال، بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر بالجيزة، وسط حزن كبير خيم على جميع أنحاء القرية والقرى المجاورة.

وشيع المئات من أهالى قرية عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة شروق آخر ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر في الجيزة، وسط حزن كبير خيم على جميع أنحاء القرية والقرى المجاورة .

وكانت قوات الإنقاذ النهرية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من العثور على جثة شروق آخر ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاه للبر الآخر اتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن اى ناجيين من الحادث وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية ، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

و يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص ، وتم انتشال أخر الضحايا .

ووصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مكان حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة مساء اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى متابعة نقل الناجين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال الناجين من الحادث، حيث ذكروا أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، مما أسفر عن غرق عدد منهم.