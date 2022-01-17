شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة تجار الذهب: دمغة الليزر لا تتلف المشغولات القديمة وسعرها ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الدمغة الجديدة بالذهب المزمع تطبيقها عن طريق "الليزر"، لا تؤثر على سعر الذهب، ولا تفسد المصوغات القديمة ذات الدمغة التقليدية.

أضاف ميلاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن استخدام تقنية االليزر في دمغة الذهب، لها العديد من المميزات، حيث تحافظ على الذهب من التشوه، الناتج عن الدمغة الجديدة، والتي تتم عن طريق "الطرق على المعدن"، لهذا تحافظ التقنية الجديدة على المشغولات الذهبية بشكل كبير.

وأوضح رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب ذات الدمغة التقليدية سيتواجد في الأسواق جنبا إلى جنب مع المشغولات ذات تقنية الدمغة بالليزر، حتى تسيطر التقنية الجديدة على كافة المشغولات الذهبية في المستقبل، مردفا: "نحن كتجار لا ننظر إلى الدمغة عند شراء الذهب، ولكن نتعرف على الذهب الحقيقي من المزيف، ورسوم الدمغة الجديدة سوف تظل ثابتة ولن تزيد ولن تقل، لذلك يعتبر تطبيقها آلية جديدة في التعامل مع المشغولات الذهبية".