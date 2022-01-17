شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تنفى تعطيل الدراسة وامتحانات الترم الأول تعقد بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الجزائر ويثمن العلاقات الثنائية بين البلدينمدبولى يتابع رفع كفاءة الخدمات السياحية فى سانت كاترين تنفيذا لتكليفات الرئيس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "جالوت 9" بالمنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (جالوت ­– 9) والذى تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. مصر والجزائر تؤكدان استمرار الدعم العربى للرئيس التونسى قيس سعيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا .. انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى 8 درجات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه لا يوجد أى قرار حول تعطيل الدراسة بالفصل الدراسى الأول أو نية الوزارة لتعطيلها، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التى بدأت خلال الأيام الماضية لصفوف النقل مستمرة وتعقد داخل المدارس مع استكمال باق الامتحانات لجميع الصفوف وفق الجداول المعلنه، والصف الدراسى الذى ينتهى من امتحانات الفصل الدراسي الأول يحصل على إجازة بطبيعة الأمر، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي رسميا يوم 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر. رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد أن تم الانتهاء من الموافقة على مواد مشروع قانون العمل حتى المادة 104. رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ" بعد الانتهاء من 104 مواد بقانون العمل

التعليم: لا تعطيل للدراسة وامتحانات الترم الأول للطلاب تعقد بالمدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين المسابقات العلمية الدولية، كانجارو العالمية للرياضيات Kangaroo Math لموسم 2022، و الاولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO لموسم 2022 موضحة فى خطاب لها، أنه سيتاح الاشتراك لجميع طلاب المدارس الراغبين من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثالث الثانوي بجميع أنواع المدارس. وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادتين 101 و102 من مشروع قانون العمل المتعلقتين بالإجازة السنوية بأجر. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التى تعمل على زيادة الأحساس ببرودة الطقس. الأرصاد: سحب على السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا وأمطار تمتد للقاهرة "الشيوخ" يوافق على ضوابط الإجازات السنوية بأجر للعمال بقانون العمل الجديد

التعليم تعلن تدشين المسابقة العلمية الدولية لطلاب المدارس

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ، علي المادة 94 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والتي تؤكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة سجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة. شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة أسعار الذهب اليوم الاثنين 17يناير 2022.. وعيار 21 بـ795 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم الاثنين 17يناير 2022.. وعيار 21 بـ795 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالسوق المصري، مستهل تعاملات الأسبوع بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية الأمر، أسعار الذهب شهدت عدة تغيرات بين الصعود والهبوط على مدار الأسبوع الماضي وذلك مع حركة صعود في التضخم الأمريكى، الأمر الذي رفع الطلب جزئيا على الملاذات الآمنة، وشهدنا الساعات القليلة الماضية قبل إغلاق البورصات العالمية حركة مستمر في سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الذهب بمصر، وتغيرت أسعاره عدة مرات.

مجلس الشيوخ يقر عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بقانون العمل