شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تنفى تعطيل الدراسة وامتحانات الترم الأول تعقد بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الجزائر ويثمن العلاقات الثنائية بين البلدين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.
وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "جالوت 9" بالمنطقة الغربية العسكرية
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (جالوت – 9) والذى تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
التعليم: لا تعطيل للدراسة وامتحانات الترم الأول للطلاب تعقد بالمدارس
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد أن تم الانتهاء من الموافقة على مواد مشروع قانون العمل حتى المادة 104.
التعليم تعلن تدشين المسابقة العلمية الدولية لطلاب المدارس
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادتين 101 و102 من مشروع قانون العمل المتعلقتين بالإجازة السنوية بأجر.
مجلس الشيوخ يقر عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بقانون العمل
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ، علي المادة 94 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والتي تؤكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
شباب الأهلي يتعادلون مع الإسماعيلي بروح +90 فى كأس الرابطة
سجل البديل أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الصاعد هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 17يناير 2022.. وعيار 21 بـ795 جنيها للجرام