إحالة أوراق قاتل عمته وابنتها بـ "15مايو" إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إحالة أوراق عامل، إلى فضيله المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عمته وابنتها عمدًا في منطقة 15 مايو، وحددت المحكمة جلسة 20 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كانت النيابة أحالت المتهم أحمد رضا- عامل "37 سنة" إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى عمته ليلة عيد الفطر المبارك وطلب منها المبيت عندها، وفي منتصف الليل استغل استغراق ابنة عمته في النوم وظل يعبث في ممتلكاتها فاستيقظت ووجدته يشرع في السرقة ونهرته فجالت بذهنه فكرة الخلاص منها.

ونفاذًا لما وغر في صدره ورجحه عقله استل سلاحًا أبيض "سكينا" وطعن المجني عليها به، فاستقر في مواضع قاتلة متعددة بجسدها قاصدًا قتلها، كما قتل عمته حال دلوفها لغرفة ابنتها حالة استغاثتها فطعنها بذات السلاح طعنة استقرت في صدرها وسرق هاتفين محمولين ومبلغا ماليًا وحقيبة يد، وفر هاربًا.

وقالت الشاهدة الأولى إنها حال تواجدها برفقة المجني عليهما فوجئت بالمتهم يحضر إليهما ويبدي رغبته في المبيت وغادرتهما متوجهة إلى منزلها، وفي اليوم التالي اتصلت بهما لتهنئتهما بحلول عيد الفطر المبارك، وتبين لها أن هاتفهما مغلق فعاودت الاتصال دون جدوى فاتصلت بالمتهم لعلمها بمبيته معهما فأخبرها بأنه غادرهما.

أضافت: توجهت إليهما وطرقت الباب دون جدوى، فدلفت من باب الشقة وتبين لها انبعاث رائحة كريهة ووجدت ابنة خالتها متوفاة على السرير وغارقة في دمائها وخالتها ساقطة أرضًا فاتصلت بالمتهم فأجابها متلعثمًا في العبارات ثم أغلق الهاتف.