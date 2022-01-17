ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت "10كيلو جرام" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.