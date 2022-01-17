ضبط 3700 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 3700 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر والمحتوى خاصة بإحدى الكليات دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك المطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 3700 من الملازم التعليمية مجهولة المصدر والمحتوى لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه مالك المطبعة المشار إليها، وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.