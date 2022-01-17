ضبط 600 ملزمة تعليمية مجهولة المصدر داخل مطبعة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قرابة 600 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر والمحتوى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة حلون بالقاهرة بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بمحافظة القاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 600 ملزمة تعليمية مجهولة المصدر والمحتوى لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه مدير المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.