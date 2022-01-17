"وزراء الداخلية العرب" يستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفت من خلاله مليشيا الحوثي مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية.

وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم وقوة هذا الهجوم الإرهابي الذي يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جديداً يؤكد خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ومساندتها المطلقة لها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما ترفع صادق المواساة والعزاء لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.