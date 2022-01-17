قتيل ومصابان.. رصاص الطمع أراق دماء ولاد العم في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة اثنين بالرصاص من أبناء عمه بمركز العياط جنوب المحاففظة.

ترجع البداية إلى تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووقوع ضحايا بين قتيل ومصابين بقرية المتانيا دائرة مركز العياط.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث بقيادة العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن مشادة وقعت بين أولاد عموم بسبب خلافات مالية تتعلق بقطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الطرف الأول على الثاني أعيرة نارية من بندقية آلي.

أسفر إطلاق النار عن قتيل ومصابين نقلا إلى المستشفى للعلاج، وتمكن رجال المباحث بقيادة الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.