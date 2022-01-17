أول تعليق من خالد منتصر بشأن التحقيق معه في نقابة الأطباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد منتصر، إنه سيخضع التحقيق غدا بمقر نقابة الأطباء، في الشكوى المقدمة من الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

كانت نقابة الأطباء، أعلنت في وقت سابق، إحالة منتصر للتحقيق في أعقاب تلقيها شكوى من الدكتور شريف عباس يتهمه بالتشهير به، في واقعة علاج الإبراشي.

وأضاف منتصر لمصراوي، الاثنين، أن لجنة التحقيقات أرسلت له للحضور وسماع أقواله، ومن المقرر أن يحضر جلسة التحقيق غدا.

وتابع: "كلنا عارفين إن فيه شكوى هو مقدمها، وفي شكوى مُقدمة من أرملة الابراشي ضده (يقصد شريف عباس)، ولا أعرف موعد التحقيق فيها".

وقال منتصر: "هذه نقابتنا، وأي مواطن من حقه أن يقدم شكوى، والطبيب من حقه الشكوى كذلك، وهذا لا يعني الإدانة، كما أن التحقيقات ليست عقابًا".

