شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يشارك بالاجتماع التشاورى بين مجلس السلم الإفريقى وأعضاء مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع الوزاري التشاوري بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والدول الإفريقية الثلاث أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

على جانب آخر، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي "ناصر بوريطة"، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلديّن الشقيقين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وأشادا بالروابط الوطيدة التي تجمع البلدين والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذا على الساحة الإفريقية اتصالاً بعقد القمة الإفريقية القادمة، حيث أكدا على أهمية استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بما يحقق مصالح البلديّن الشقيقين.