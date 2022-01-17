شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا تعطيل للدراسة وامتحانات الترم الأول للطلاب تعقد بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه لا يوجد أى قرار حول تعطيل الدراسة بالفصل الدراسى الأول أو نية الوزارة لتعطيلها، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التى بدأت خلال الأيام الماضية لصفوف النقل مستمرة وتعقد داخل المدارس مع استكمال باق الامتحانات لجميع الصفوف وفق الجداول المعلنه، والصف الدراسى الذى ينتهى من امتحانات الفصل الدراسي الأول يحصل على إجازة بطبيعة الأمر، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي رسميا يوم 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر.

وتابعت المصادر، أن نسبة كبيرة من طلاب المدارس حصلوا على لقاح كورونا وتعطيل الدراسة لبس قرار الوزارة وانما لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، كما أن المدارس تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحان ومن ثم لا يوجد أى مبرر لتعطيل الدراسة.