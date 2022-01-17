بعد إقرار ضوابط تشغيل الأطفال والعمالة الأجنبية.. "الشيوخ" يرفع جلساته لـ30 يناير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهاء المواد من 56 إلى 104؛ حيث تضمنت مناقشات اليوم الإثنين ضوابط تشغيل الأطفال في مصر، وأيضاً العمال الأجنبية، بجانب الضوابط الخاصة بالأجور حيث تم رفع أعمال الجلسات حتى 30 يناير المقبل.

وشهدت مناقشات ضوابط تشغيل الأطفال مقترحات من النائب محمد فريد، بشأن رفع الحد الأدنى لتشغيل الأطفال لـ16عامًا، بدلًا من 15عامًا، مع ضرورة النص على عدم تشغيل الأطفال في الأعمال المضرة صحيًّا مثل المحاجر، في القوت الذي شهدت مناقشات مواد العمالة الأجنبية مقترحات بضرورة تنظيم عمال الخدمة المنزلية بعد أن تم منع تطبيق القانون عليها على مستوى العمالة المصرية، وسط مطالبات بضرورة أن يتم ضم العمالة المنزلية للقانون.

ووافق المجلس على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص؛ حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وبشأن الأجور، وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي للأجور، وعلى التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدال التنظيم المعني بها، وبرر الوزير التعديل، قائلًا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما في ما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلًا للعمال، مشيرًا إلى أن هذا التعديل تماشيًا مع قانون التنظيم النقابي.