وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقدت الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبصحبتها الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاعة 5 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية والمخصصة لإقامة أنشطة الطفل للوقوف علي التجهيزات الملحقة بها.

وذلك عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأثنت عبد الدايم على مستوى التجهيزات والجهد المبذول من فريق العمل، وأكدت الاهتمام الخاص بكل ما يقدم للطفل بهذه الدورة، والتي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيا وتنظيميا.

وأضافت: لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والأجيال الجديدة وذلك ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الإنسان.