"الزراعة": معمل تكنولوجيا الأغذية ينظم دورة تدريبية على مدار يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ينظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا- كفر الشيخ، التابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التغذية العلاجية" خلال الفترة من اليوم الإثنين 17 يناير حتى الأربعاء 19/1/2022م .

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى المعرفة الكافية بعلم التغذية العلاجية ودوره في علاج الأمراض المختلفة، والتعرف على الاحتياجات الغذائية وكيفية وضع نظام غذائي صحي لكل فئة مرضية والتعرف على تخطيط النظام الغذائي، ومتطلبات الطاقة بالإضافة إلى التعرف على مشكلات السمنة والنحافة وكيفية علاجها وتغيير حياة المريض.

وأضافت الوزارة أن البرنامج التدريسي لتعليم المشاركين يعمل على تطبيق مبادئ التغذية السليمة لعلاج الحالات التي تحتاج إلى مراعاة غذائية خاصة، وكذلك كيفية التعرف على تأثير المرض على متطلبات الفرد للطعام بحيث يكون لكل شخص نظام خاص يقابل الحاجات الغذائية والمتطلبات العلاجية له بالاضافة إلى حساب الطاقة والاحتياجات التغذوية لنظام صحي، وتوضح الأمراض المختلفة وكيفية التدخل التغذوي السليم لها.

يكون المشارك في الدورة عقب انتهائها، قادراً على :

• المعرفة الكافية بعلم التغذية العلاجية ودوره في محاربة الأمراض وعلاجها.

• التعرف على الاحتياجات الغذائية وكيفية وضع خطة غذائية، وما نظام البدائل الغذائي.

• معرفة مبادئ تخطيط النظام الغذائي ومتطلبات الطاقة.

• التعرف على مشكلات السمنة والنحافة وكيفية علاجها وتغيير حياة المريض.

• معرفة المكملات الغذائية ودور العناصر الغذائية في بناء الجسم.

• كيفية زيادة الكفاءة الرياضية بالغذاء.

• علاقة الغذاء بالصحة والدواء.

• القدرة على تحليل الطاقة ومعرفة الكميات المسموح بها يوميًّا للأفراد من العناصر الغذائية والمغذيات.

• طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري وكيفية تخفيف أعراضه والحفاظ على المعدل الطبيعي للسكر.

• طرق الوقاية وعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• التعرف على الاحتياجات الغذائية للأم خلال فترة الحمل والرضاعة.

• وصف التدخلات التغذوية الفعالة للأطفال في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة.

• تحديد الاحتياجات الغذائية للمراهقين.

• التغيرات الفسيولوجية والمرضية لكبار السن والتعامل معها.