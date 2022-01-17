الأوقاف: انطلاق القافلة الدعوية بالتعاون مع الأزهر لمدينة الأمل الجديدة بالقاهرة.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالتعاون مع الأزهر، من مقر الديوان العام، صباح الجمعة المقبلة، إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا)، بمحافظة القاهرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن القافلة تضم خمسة من الأزهر وخمسة من الأوقاف، ليتحدثوا حول "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، مشيرة إلى أن أعضاء القافلة على النحو التالي:

1. الدكتور محمد السيد نصار - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد أنوار المصطفى.

2. الدكتور محمود أحمد محمود منصور - المدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة - مسجد التوحيد.

3. الشيخ إسلام محمد النواوي - عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد صهيب الرومي.

4. الشيخ حسين سعيد أحمد قنديل - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الإخلاص.

5. الشيخ حسن شحاتة عثمان - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد حسن الخلق.

6. الشيخ محمد حمدي صابر - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد آل شنب (الرحمن).

7. الشيخ احمد ضيف الله علي جاويش - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن - مسجد أهل القرآن.

8. الشيخ محمود رضا إبراهيم عبد الفتاح - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد الهداية.

9. الشيخ منصور محمد الهادي علي وهدان - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن - مسجد الرحمة.

10. الشيخ كمال الدين ناصر أبو السعود - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد الهداية.