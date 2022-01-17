ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت مناز غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة البرودة التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد منذ عدة أيام.

وقالت غانم، لمصراوي، إن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام اعتبارا من الأحد القادم.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار من 3 لـ 4 درجات مئوية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت في بيان صباح اليوم الاثنين إن البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة أن هذه الكتلة ستستمر لعدة أيام أخرى، كما أن الفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.