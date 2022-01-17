وزارة العدل توقع برتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، وشركة اتصالات مصر، والذي يتيح إحداث طفرة في مجال خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي لشركة اتصالات مصر وتقديم هذه الخدمات المميزة من خلال منافذ ومتاجر شركة اتصالات مصر، عبر 20 منفذا للشركة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه قام بالتوقيع على البروتوكول المستشار مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، ممثلا عن الوزارة، في حين اضطلع بالتوقيع المهندس الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي ممثلا عن شركة اتصالات مصر.

واتفق الطرفان على توسيع نطاق تقديم هذه الخدمات المميزة في عدد أكبر من المدن خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالعمل على تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والارتقاء بمستوى الخدمة وتقديمها في أفضل صورة للمواطنين.