تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بحلوان" لـ 6 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الاثنين، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لجلسة 6 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

جاءت أحداث القضية على أثر فض اعتصام رابعة، وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة

فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.