22 مارس.. الحكم على "تُربي حلوان" بتهمة الاعتداء على جثة متوفاة وحرقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حجز جلسة محاكمة "تُربي حلوان" بتهمة نبش مقبرة سيدة واغتصاب جثتها ثم حرقها، لجلسة 22 مارس، للحكم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم (41 سنة) في 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وضع النار عمداً بمبنى غير معد لسكن والغير مملوك له "جبانة" بباعث الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تسلل إلى مجمع الجبانات ليلًا قاصدًا إحدى القبور التي بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة، متمكناً من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتى قام بسكب مادة معجلة للاشتعال علي جسدها وأضرم النيران بمبني الجبانة علي النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصداً من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسؤلية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تنديسه للقبر محل الاتهام.

‏وأشار إلى أن المتهم انتهك حرمة قبر المتوفية بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة وما أن ظفر بجثمانها حتى أزال عنها الكفن كاشفًا لعوراتها غير عاب بحرمتها استكمالاً لفعلته الشيطانية، فعبث بالجثة مهيئًا إياها لوضع جماع ثم اغتصبها.

‏‏كما أتلف عمدًا المنقول وأتلف عمدًا القفل المملوك للمجني عليه بأن جعله غير صالح للاستخدام، وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسون جنيه وأحرز أدوات "أجنة وشاكوش وجازولين" بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.