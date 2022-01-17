"هجبلك عروسة".. كيف استدرج عامل تلميذة "مدرسة المعادي" لهتك عرضها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت والدة الضحية الثانية من تلميذات مدرسة المعادي اللاتي تعرضن لهتك العرض من عامل كيف استدرج المتهم ابنتها داخل دورة المياه.

وقالت الأم البالغة من العمر 26 عامًا في تحقيقات النيابة بالقضية رقم 18581 لسنة 2021 - حصل الخليج 365 على نسخة منها - "أنا جيت عشان بنتي اشتكت إن الراجل بتاع الأسانسير عمل حاجات وحشة فيها".

وأضافت الأم أن طفلتها 4 سنوات ونصف، أخبرتها بعد عودتها من المدرسة قبل شهر عن ألم من الخلف، وعندما سألتها عن السبب "قالتلي اتخبطت، ثم بعد أسبوع اشتكت من وجع بالأماكن التناسلية فشاهدت إحمرارًا عالجته بـ"كريم" وبعدها اشتكت مرة ثانية "فافتكرتها التهابات".

لكن عندما علمت بموضوع "الضحية الأولى"، عرضت صورة المتهم المُرسلة عبر الواتساب على ابنتها، فأخبرتها "عمو بيخش معايا الحمام وبيشطفني.. فروحنا القسم عملنا بلاغ".

وأوضحت الأم في التحقيقات أنها عرضت ابنتها على مستشفى خاص، فأثبتوا وجود التهابات في مناطقها التناسلية.

وأشارت والدة المجني عليها إلى أن المتهم استدرج طفلتها داخل دورة المياه "قالها هجبلك عروسة"، بحسب ما أخبرتها الابنة.

كما اتهمت الأم في التحقيقات مُشرفة المدرسة بالإهمال.

وعن عقوبة المتهم حال إدانته أمام المحكمة، يقول المحامي عبدالرازق مصطفى، الباحث والخبير الحقوقي، إن قانون العقوبات نص في مادته 290 على أن كل من "خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات"، أمَّا إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.

وأضاف أن المادة شددت العقوبة بالحُكم على فاعلها بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة (اغتصاب) المخطوف أو هتك عرضه.

وأشار إلى أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم".

ونوه "مصطفى" محامي المجني عليهن، إلى أنه لا يشترط أن يترك الفعل (من المتهم) أثرًا على المجني عليه مما يعد من العورات، ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.

وحدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 يناير الجاري أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، لبدء محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.