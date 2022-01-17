شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى: وفاة 3 وإصابة 6 بعد انفجار صهاريج البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة أبوظبى السيطرة على الحريق الذى اندلع صباح اليوم الاثنين، فى منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

و ذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الانباء الإماراتية "وام"، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة .. مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وفى وقت سابقن ذكرت شرطة أبوظبي أن حريقا اندلع اليوم الاثنين أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.