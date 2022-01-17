شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفي منشورا منسوبا للصحة يحذر من الذهاب إلى للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مواصلة القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودى المشترك "تبوك – 5"، والذى ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.

الحكومة تنفى تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان.

واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودى المشترك "تبوك – 5"، والذى ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. الأرصاد تحذر: كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا وانخفاض بالحرارة وثلوج بسيناء كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسوف تستمر معنا لعدة أيام أخرى، والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء . صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 6/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء 11/10/2022، في تسليم 3240 وحدة سكنية من تسليمات مشروع «دار مصر» المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس كود (211 - 311 – 431) بمدينة القاهرة الجديدة. قررت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الإثنين تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 24 يناير الجاري للاطلاع. تأجيل دعوى ضد رشوان توفيق فى بطلان قسمة شاليه رأس سدر لـ 24 يناير الجاري بدء تسليم 3240 وحدة سكنية بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة 6 فبراير المقبل

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك - 5" بالسعوديةالتعليم تعلن مواصفات امتحان الكيمياء للصفين الأول والثانى الثانوىالقوى العاملة: دورات تدريبية بالمهن المطلوبة فى سوق العمل بكافة مراكز التدريب