شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إيقاف قطارات الصعيد بين محطتى القاهرة وأبو النمرس لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تقرر تأجيل إيقاف حركة مسير القطارات بين محطتي الجيزة / أبو النمرس بخط (القاهرة / السد العالي) لأجل غير مسمى والذي كان مقرراً لها إيقاف بعض القطارات اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 20/1/2022 لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً نظرا لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب.

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار حركة مسير القطارات بشكلها الطبيعي بدون أى إيقاف، نظراً لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري

كانت هيئة السكة الحديد قالت إنه نظراً للاعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيوله المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ستوقف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة ايام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا .

وأشارت إلى أنه سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .