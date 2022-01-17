أخبار مصر

سقوط تاجر حشيش بدار السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدار السلام.
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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