سفير اليونان: أتوقع نجاحا باهرا لمعرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي، بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

المؤتمر بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وقال نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة: إنني أريد أن أقول هذا المعرض مهم جدا.. لمدة أكتر من ٥٠ عاما أتذكر أنني كنت في السبعينات كنت أزور المعرض في الزمالك، ومنذ عامين رأيت معرضا كبيرا ومهما جدا وسمعت اليوم أشياءا تكنولوجية جديدة ومتقدمة.

وأضاف: متأكد أن نجاح المعرض سيكون باهرا هذا العام.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.