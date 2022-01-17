شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا وانخفاض بالحرارة وثلوج بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسوف تستمر معنا لعدة أيام أخرى، والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء .

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس أكثر، ومن المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل .

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.