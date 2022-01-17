استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك - 5" بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودى المشترك "تبوك – 5"، والذى ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.

وشهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية، لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الإستطلاع وإحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وظهر خلال التدريب المستوى الراقى للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم و مهارات ميدانية وقتالية عالية.

كما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية والغير نمطية، كذلك التدريب على أعمال الإقتحامات والإخلاء وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية التى تركزت على التدريبات الإحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين.

فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الإرتفاعات العالية، وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع بها العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية.

ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية ومنها محاضرة عن الأمن السيبرانى والتى تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدى للها.

ويهدف التدريب" تبوك – 5 " إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والإدارة والتنفيذ فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية .



استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك (1)



استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك (2)



استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك (3)



استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك (4)